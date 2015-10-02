Кушнер: западные страны пойдут на некоторые уступки России по Украине

Об этом заявил Бернар Кушнер, основатель международной гуманитарной организации "Врачи без границ", который в разные годы занимал посты министров здравоохранения и иностранных дел Франции, передает inopressa.ru со ссылкой на Corriere della Sera.

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По его словам, западные страны пойдут на какие-то уступки россиянам по Украине в обмен на сближение с целью урегулирования сирийской проблемы. "Вы хотите, чтобы я изменил позицию по Сирии? Тогда я заставлю вас поменять позицию по Украине", - может сказать Владимир Путин. Это умение вести переговоры", - отметил бывший политик.

"С политико-дипломатической точки зрения существует треугольник: Сирия, Украина, Иран, в центре которого находится Путин. Без него ничего не сделаешь, это великий шахматист, и на данном этапе он, как кажется, просчитал ходы далеко вперед. Мне это не доставляет удовольствия, я думаю, что путинская политика силы - не благо для нас, но она имеет место. Мы должны вести переговоры. Пока мы слушали лишь речи, это не были переговоры", - говорит Бернар Кушнер.

По мнению бывшего дипломата, Франция смягчит свою позицию. Из противоречивых интересов в конечном счете возникнет единый фронт против "Исламского государства", который объединит усилия России, США и Европы. На какой-то период Башар Асад сохранит некую видимость власти, потом он будет смещен. "Вероятно, в обмен мы дадим россиянам чуть больше автономии в восточных провинциях Украины. Украинский президент Петр Порошенко, как мне кажется, готов пойти на уступки, если не в федералистской форме, то хотя бы по существу проблемы", - говорит Бернар Кушнер.

"Чтобы нанести поражение "Исламскому государству", мы также нуждаемся в Иране и "Хизбалле". Мы должны решиться на то, чтобы вооружить курдов, это единственные наши войска на суше. Америка этого до последнего времени не делала, опасаясь реакции со стороны Турции, которая остается страной НАТО, но ведет себя скверно. Бомбит курдов и ничего не делает против ИД", - подчеркивает Бернар Кушнер.