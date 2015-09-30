Плотницкий подписал соглашение об отводе вооружения калибром менее 100 мм

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Представитель так называемой "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий на переговорах в Минске подписал соглашение об отводе вооружения калибром менее 100 мм от линии соприкосновения на Донбассе.

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Ранее УНИАН сообщал, что главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко подписал сегодня договор об отводе в Донбассе вооружений калибра менее 100 мм.

Напомним, накануне в Минске Трехсторонняя контактная группа во главе представителей Украины, ОБСЕ и России подписали соглашение об отводе вооружений от линии соприкосновения калибром меньше 100 мм.