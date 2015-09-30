Керри: поддерживая режим Асада, Россия может стать мишенью для исламистов

Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри в интервью телеканалу Си-эн-эн, передает Би-би-си. По словам госсекретаря, это даст США возможность надавить на Кремль и убедить его, что решить политический кризис в Сирии без участия суннитов и без отставки Башара Асада не удастся.

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Джон Керри напомнил, что США продолжают настаивать на отставке сирийского президента, однако теперь не требуют, чтобы тот пошел на такой шаг немедленно. Вместо этого, отметил Джон Керри, необходимо обеспечить плавную передачу власти в стране.

Госсекретарь США подчеркнул, что поспешное отстранение Башара Асада от власти может только усугубить ситуацию в Сирии и навредить ее населению, спровоцировав новые жертвы. При этом Джон Керри не уточнил, сколько должен длиться переходный период.

США настаивают на том, чтобы Башар Асад покинул пост президента страны, в которой уже несколько лет бушует гражданская война. Главу сирийского государства поддерживает Кремль, который считает, что без него не удастся остановить боевиков "Исламского государства".

Судьба Башара Асада стала одной из тем первых за два года личных переговоров между президентами США и России Бараком Обамой и Владимиром Путиным, которые прошли в ночь на 29 сентября. При этом прийти к общему решению они так и не смогли.