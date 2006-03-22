Младшему Януковичу прислали 300 тысяч SMS

В SMS-референдуме Союза молодежи регионов Украины о придании русскому языку статуса второго государственного языка в Украине приняли участие 314,629 тысяч человек, из которых 256,610 тысяч высказались «за» и 58,019 тысяч – «против».

Об этом сообщил лидер Союза молодежи регионов Украины Виталий ХОМУТЫННИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это был тестовый референдум. Но в случае проведения реального референдума о статусе русского языка результаты вряд ли будут существенно отличаться», - сказал В.ХОМУТЫННИК.