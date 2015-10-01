В АП утверждают, что в Нью-Йорке состоялось несколько встреч Порошенко с Обамой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Очень важно, что сегодня внимание международного сообщества приковано именно к украинскому вопросу, поскольку все понимают, что от этого будет зависеть безопасность и процветание не только Европы, но и всего мира, ведь своими действиями Россия поставила под сомнение всю архитектуру международной безопасности после Второй мировой войны», - отметил Елисеев.

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По его словам, украинский вопрос для США остается важным, в Нью-Йорке состоялось несколько встреч Порошенко и Обамы.

«Кроме того, вопрос Украины для наших партнеров, в том числе и Соединенных Штатов, и спасибо, что вспомнили о встрече с Обамой, кстати, было несколько контактов с Обамой. Для них и для Европейского Союза вопрос Украины - это также вопрос европейских ценностей", - подчеркнул Елисеев.