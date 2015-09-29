Обама и Путин договорились о переговорах представителей оборонных ведомств по Сирии

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Также лидеры США и России договорились изучить возможные варианты для политического решения военного противостояния в Сирии.

Однако стороны не пришли к единому знаменателю насчет дальнейшей судьбы сирийского президента Башара Асада.

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Ранее УНИАН сообщал, что Обама и Путин провели 90-минутную встречу, главными темами которой стали Украина и Сирия.