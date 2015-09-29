Обама и Путин договорились о переговорах представителей оборонных ведомств по Сирии

06:52, 29 сентября 2015
Мир
6267 0

В понедельник, 28 сентября, президент США Барак Обама договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о переговорах на уровне представителей оборонных ведомств с целью избежать конфликта при проведении возможных военных операциях в Сирии.

REUTERS

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Также лидеры США и России договорились изучить возможные варианты для политического решения военного противостояния в Сирии.

Однако стороны не пришли к единому знаменателю насчет дальнейшей судьбы сирийского президента Башара Асада.  

Читайте такжеРоссия оказывает военно-техническую помощь Сирии и Ираку – Путин

Ранее УНИАН сообщал, что Обама и Путин провели 90-минутную встречу, главными темами которой стали Украина и Сирия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter