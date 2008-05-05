Конфликт вокруг ФГИУ будет длиться, пока ВР не примет закон

Отстраненная правительством от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО считает, что конфликт вокруг ФГИУ будет длиться до той поры, пока Верховная Рада Украины не примет закон о Фонде госимущества, который определит, кому он подчиняется. Об этом она сказала сегодня в эфире “5-го канала”.

Также В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО выразила предположение, что "захват Фонда госимущества осуществлен для того, чтобы распродать государственные объекты, чтобы обеспечить президентские выборы".

В то же время В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, что все документы, базы данных, а также печать Фонда госимущества находятся в помещении ФГИУ, а не в здании Кабинета Министров Украины. "Печать находится в Фонде госимущества. Фонд работает стабильно", - цитирует В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО “Украинская правда”.

Комментируя заявление назначенного правительством на должность и.о. председателя ФГИУ Андрея ПОРТНОВА о том, что в 2007 году Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступал за приватизацию Одесского припортового завода, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сказала: "В 2007 году был аналогичный указ Президента и аналогичная ситуация с приватизацией ОПЗ. Президент тогда направил письма в Кабмин во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и правительство сняло предприятие из приватизации".