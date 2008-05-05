Кличко обязуется позаботиться о молодежи

Виталий КЛИЧКО взял на себя обязательство после избрания его мэром Киева реализовать молодежную программу «Молодежь выбирает будущее» на 2008-2010 годы.

Это план мероприятий, направленный на улучшение жизни столичной молодежи и студентов и ее привлечение к деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, сообщила УНИАН пресс-секретарь Блока Виталия Кличко Марьяна ПОЧТАРЬ.

По ее словам, сегодня В.КЛИЧКО подписал с рядом общественных организаций Меморандум, который провозглашает объединение совместных действий для обновления власти в столице и для улучшения благосостояния молодежи, студентов, детей и всех киевлян.

«Мы должны объединить усилия, а ответственность должна быть с обеих сторон: со стороны будущей власти и со стороны молодежи», - отметил В.КЛИЧКО.

Кандидат в мэры отметил необходимость совместно с молодежью написать программу «Молодежь выбирает будущее», ведь «никто другой не знает лучше о проблемах молодежи, чем они сами».

Также В.КЛИЧКО заявил о необходимости обеспечения студентов рабочими местами после завершения их обучения в вузах, разработки льготных программ кредитования жилья, обеспечения интернетом институтов, библиотек, общежитий. – «Обещания дают многие, но мы должны перейти к реальным действиям», - сказал политик.

«Сегодня в Киеве спортом могут заниматься лишь обеспеченные люди, я не говорю уже о молодежи и детях. Вместо этого молодежь прогуливаются с бутылкой пива по Крещатику, - отметил В.КЛИЧКО. - Местная власть должна обеспечить пути самореализации для молодежи, будь-то спорт, учеба, наука или активный отдых».

Меморандум с В.КЛИЧКО подписали ВОО «Молодой народный рух», ВМОО «Молодой Рух», ВМОО «Молода Просвіта», ВМОО «Молодой Националистический Конгресс», ВМОСМ «Зарево», ВОО «Украинский молодежный Собор», ВМОО «Христианско-Демократический Союз Молодежи», Союз детских организаций города Киева.