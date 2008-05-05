Ющенко: Тимошенко может продавать только химический завод из структуры ОПЗ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство имеет право выставить на продажу только химическое предприятие из структуры Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам В.ЮЩЕНКО отметил, что он уже устал повторять, что в соответствии с украинским законодательством запрещена приватизация инфраструктуры украинских портов.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что ОПЗ состоит "из нескольких компонентов" – химического завода, припортовой инфраструктуры, а также аммиакопровода из Тольятти в Одессу.

Президент назвал позитивным то, что на сегодняшний день уже завершилась дискуссия относительно возможности приватизации аммиакопровода. «Это уникальный провод, который в этой ситуации должен относиться к компетенции государственного управления», - сказал глава государства.

Что касается химического завода, то В.ЮЩЕНКО отметил, что его приватизация относится к компетенции правительства. «Пожалуйста, приватизируйте», - сказал он.

По поводу припортовой инфраструктуры Президент в который раз подчеркнул, что дискуссия вокруг этого вопроса возможна только после внесения изменений в законодательство, которое на сегодняшний день запрещает такую приватизацию. Президент считает, что даже если бы законодательство и разрешало такую приватизацию, то в сегодняшних условиях делать это не стоило бы, поскольку сейчас нет со стороны государства четкого, прозрачного, налаженного контроля работы данного рынка.

Как сообщалось, В.ЮЩЕНКО неоднократно выступал против приватизации ОПЗ без вывода из его состава комплекса по перевалке аммиака.

Он считает, что продажа комплекса в частную собственность и последующая утрата над ним монопольного государственного контроля может привести к неконтролированному росту цен на перевалочные услуги.

Справка УНИАН. 11 февраля в 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления. Документы, необходимые для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», в Фонда государственного имущества Украины испросили 20 компаний.

15 апреля Президент В.ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

25 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, представляя коллективу ФГИУ Андрея ПОРТНОВА в качестве и.о. председателя Фонда, сообщила, что Окружной административный суд Киева 24 апреля принял решение об остановке действия приказов Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода.

В свою очередь В.ЮЩЕНКО повторно остановил действие распоряжения Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о начале конкурса по продаже ОПЗ.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО поручила и.о председателя ФГИУ А.ПОРТНОВУ не исполнять указы Президента от 25 апреля относительно руководства Фонда госимущества и по поводу прекращения конкурса по приватизации Одесского припортового завода.