Партия регионов не поддержит второй срок Ющенко

Партия регионов не поддержит идею второго президентского срока Виктора Ющенко. Об этом в интервью «Главреду» сказала заместитель лидера Партии регионов Елена Лукаш.

Она отметила, что у ПР один кандидат в Президенты – Виктор Янукович. «Конечно, предвыборный процесс еще не начался и формально нет возможности принять решение, но то, что кандидатом от ПР будет именно Виктор Янукович вне сомнений», - подчеркнула Лукаш.