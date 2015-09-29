The Guardian: Сирия? Украина? ИГИЛ? Во всем виноват безудержный "эготизм" Запада, - говорит Путин

Об этом говорится в статье Шона Уокера «Сирия? Украина? ИГИЛ? Во всем виноват безудержный «эготизм» Запада, - говорит Путин», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

«Эготизм» - слово, которое Владимир Путин использовал более одного раза, когда он завуалировано задал трепку США в понедельник. В своей речи он не открыл ничего нового, но усилил критику нынешнего мирового порядка и призвал мир объединиться, чтобы бороться с терроризмом на Ближнем Востоке.

Путин посетовал на «мир, в котором царит эготизм» и выступил против высокомерности Запада. Путин произнес почти ту же речь, в которой он в феврале 2007 года впервые изложил свои претензии: «однополярный» мир, в котором доминирует Вашингтон, говорит он, привел к миру более опасному, чем во время холодной войны, когда несовершенный, но полезный баланс предотвращал доминирование любой страны.

Эта речь, его первая на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с 2005 года, была произнесена во время визита Путина в США, впервые с тех пор, как кризис в Украине спровоцировал раздражительность, недоверие и санкции. Она была примечательна своей интонацией. Путин выбрал тон мудрого старца, поочередно возмущенного воинственностью и опечаленного наивностью Запада.

«Так что хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы хоть понимаете, что вы натворили?» Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, убежденность в своей исключительности и безнаказанность, так и не отказались».

Хаос на Ближнем Востоке и подъем Исламского государства? Это вина Запада, который вооружил тех, кого он наивно считал нерелигиозными борцами за свободу. Военный конфликт в Украине (или, как Путин выразился, «вооруженный переворот, организованный из-за рубежа с последующей гражданской войной»)? Также из-за вмешательства Запада.

Вашингтон, сказал Путин, повторяет ошибки Советского Союза, пытаясь навязать собственную модель развития другим странам. Это заставило постсоветские страны сделать «неправильный выбор между Востоком и Западом», сея хаос и побуждая беспорядки, сказал он.

Это описание событий не пользовалось успехом в украинской делегации – хотя ее там и не было, чтобы его услышать, они ушли до того, как Путин вышел к трибуне.

Путин неоднократно говорит о важности суверенитета – это может показаться странной темой для лидера страны, которая аннексировала часть территории Украины и провела тайную военную операцию по другую сторону границы в течение прошлого года. Но в мировоззрении Путина, эти шаги были просто необходимыми оборонительными мерами против похожих на осьминога щупалец Запада, которые пытались вмешаться на заднем дворе России.

Возможно, основной причиной поездки в Нью-Йорк и недавних военных маневров России в Сирии была попытка создать коалицию для борьбы с Исламским государством, которая подразумевала бы, что западные страны, по крайней мере, молчаливо соглашаются с взглядом Москвы на конфликт.

Речь Путина ожидали весь день и транслировали в прямом эфире на основных российских государственных телеканалах, где ее демонстрировали, как еще один шаг в направлении возврата Россией своего законного места в центре международной арены.

«Весь мир ждет его выступления», сказал корреспондент «Первого канала», в то время как другой канал, посвятил девять часов программы речи Путина, а затем встрече с Бараком Обамой. У каналов даже была живая съемка приземления самолета Путина в Нью-Йорке, они предпочли предложить живые кадры того, как он сходит с самолета и садится в лимузин, а не освещать начало речи Обамы на общем собрании, которое происходило в то же время.

На обсуждении после выступления, про-путинский театральный режиссер Сергей Кургинян похвалил «шекспировскую» речь Путина, сравнив Генеральную Ассамблею ООН с сюжетом Генриха IV: «Речь Путина была вызовом на дуэль», сказал он, под громовые аплодисменты. «Стремлением к глобальному лидерству».