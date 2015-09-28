Порошенко надеется, что Обама даст Путину "крепкий стимул"

Об этом он сказал в интервью The Associated Press в Нью-Йорке, передает "Украинская правда". По мнению Петра Порошенко, встреча американского и российского президентов, запланированная на сегодня, может стать "крепким стимулом" для Кремля выполнять минские договоренности относительно Донбасса – в частности, относительно прекращения огня и отвода оружия.

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"Это касается и невозможности проведения фейковых выборов на оккупированной территории, тщательного выполнения всех условий соглашения, доступа (наблюдателей) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ко всем пунктам пропуска, вывода всех российских солдат с оккупированных территорий и закрытия границы", - сказал Петр Порошенко.

"Я верю, что эффективная координация наших действий принесет результаты", - добавил он. Петр Порошенко отметил, что Украина и ее партнеры – США и ЕС – должны быть устойчивыми с Россией.

Напомним, Владимир Путин и Барак Обама планируют встретиться на полях Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. По данным Белого Дома, именно российский президентвыступил инициатором этой встречи.