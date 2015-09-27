Гройсман: Депутаты должны получать "достойную заработную плату"

Об этом в интервью ТРК "Украина", которое выйдет в эфир вечером 27 сентября, заявил спикер ВР Владимир Гройсман.

При этом спикер не усточнил, о какой сумме для "достойной" зарплаты идет речь.

Читайте такжеРадикал Мосийчук согласился прекратить голодовку

Говоря об аресте нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, Гройсман отметил: "Все были просто шокированы от того, что происходило (на видео), а именно — от наглости", сообщает Украинская правда.

"Представьте себе, что вы сидите напротив этого человека, и этот человек вам рассказывает, что для нормальной и спокойной жизни, вам нужно дать ему взятку в 10 или 5 тысяч долларов. Любая система государства должна очень быстро на это реагировать", - заявил Гройсман.

Он также добавил, что борьба с коррупцией ведется активнее, чем раньше.

"Я знаю то, что в Украине чрезвычайно высокий уровень коррупции, которую необходимо уничтожить. Вопрос не в том, что люди на этом богатеют. Это вопрос нашей национальной безопасности. … Парламент принял весь необходимый перечень законов для эффективной борьбы с коррупцией", - отметил Гройсман.

Говоря о зарплатах народных депутатов, спикер ВР отметил: "Мы должны понимать, что все то, что недоплачено чиновнику, потом выливается в миллионные, а может быть и миллиардные потери от благополучия нашей страны".

"Просто кто-то это признает, а кто-то нет. Это все делается коррупционным путем. Поэтому нужно все перевернуть с головы на ноги и тогда страна будет нормально развиваться. Думаю, что украинские граждане с понимаем отнесутся к тому, что депутаты Верховной Рады будут получать достойную заработную плату", - добавил Гройсман.