Гройсман обещает передать в Конституционную комиссию петицию о свободном владении оружием

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман пообещал, что в ближайшее время передаст рабочей группы по правам человека Конституционной комиссии документы относительно петиции о свободном владении оружием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в эфире телеканала “112”.

По его словам, “бесспорно, в группу, которая занимается правами людей я направлю по представлению президента эти материалы для рассмотрения и соответственно пусть специалисты уже определяются по поводу дальнейшего рассмотрения этого вопроса”.

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В то же время, выражая свою позицию “как гражданина” Гройсман отметил, что сейчас не время принимать решение о свободном владении оружием.

По словам Гройсмана, у людей возникает необходимость свободно владеть оружием в том контексте, что недорабатывает правоохранительная система, которая должна была обеспечить людям защиту.

Он считает, что реформирование правоохранительных органов, в частности, создание полиции, “позволит обеспечить это спокойствие в такой чрезвычайно трудный период, когда много незаконного оружия находится у людей на руках, к огромному сожалению”.

Гройсман считает, что возможно этот вопрос надо рассматривать, но чуть позже, возможно через несколько лет”.

“Сегодня, на мой взгляд, я думаю, что это очень рискованное дело, поскольку много возможно недобросовестных кандидатов на владение оружием смогут получить такой инструмент для того, чтобы законно завладеть оружием и затем использовать ее как-то иначе”, - отметил Гройсман.

Он считает, что во многих странах есть право на владение оружием, но в Украине этот вопрос надо рассматривать “чуть позже”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, президент Украины Петр Порошенко обратился к председателю Конституционной комиссии, председателю Верховной Рады Гройсману с просьбой рассмотреть на рабочей группе Конституционной комиссии вопрос о праве свободно владеть огнестрельным оружием.

Он отметил, что для обеспечения рассмотрения соответствующего конституционного предложения он обратился к председателю Конституционной комиссии Гройсману с призывом инициировать созыв заседания рабочей группы Конституционной комиссии по правам, свободам и обязанностям человека и гражданина с привлечением к этой работе автора электронной петиции, представителей различных политических сил, государственных органов, институтов гражданского общества, ученых-правоведов, экспертов.

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Он отметил, что согласно Конституции Украины и Закону Украины "Об обращениях граждан" рассмотрел размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины 29 августа 2015 года председателем наблюдательного совета ВОО "Украинская ассоциация владельцев оружия" Г.Учайкиным электронную петицию о закреплении в статье 27 Конституции Украины права гражданина Украины свободно владеть огнестрельным оружием и немедленном принятии Закона Украины "О гражданском оружии и боеприпасах", которую подписали более 36 000 граждан.

«Касательно требования о немедленном принятии Закона Украины "О гражданском оружии и боеприпасах" (рег. № 1135-1 от 5 февраля 2015 года) сообщаю, что принятие законов относится к полномочиям Верховной Рады Украины (пункт 3 части первой статьи 85 Конституции Украины)», - сообщил Порошенко.