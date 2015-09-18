Гройсман хочет упростить процедуру лишения депутатов неприкосновенности

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Верховной Рады, об этом спикер сказал, выступая во время заседания Национального совета реформ под председательством президента Украины.

Гройсман сообщил, что законопроект относительно внесения изменений в Конституцию Украины в части ограничения депутатской неприкосновенности находится на рассмотрении в профильном Комитете по вопросам правовой политики и правосудия.

Вместе с тем председатель Верховной Рады считает нужным упростить процедуру лишения неприкосновенности, «поскольку процедура, которая предусмотрена законом, настолько тяжелая, что может занимать недели».

«Например, если есть реальные доказательства преступления, это надо решать немедленно, принимать народного депутата под контроль, чтобы он никуда не исчез, и таким образом очень скоро все поймут, что ответственность очень близко», - подчеркнул он.

Читайте такжеУ Авакова анонсировали лишение неприкосновенности еще нескольких депутатов

«Поэтому я предложу депутатам вариант решения, при котором процедура снятия будет очень быстрой: есть представление, мы должны быстро рассмотреть, принять решение, взять народного депутата под контроль, и дальше должна проявить свою эффективность правоохранительная система, - подчеркнул он. - Но здесь нужна и ответственность стороны обвинения, чтобы этот механизм не превратился в преследование».

Раньше, сказал он, за депутатским иммунитетом, неприкосновенностью «могли спрятаться за любое преступление». Вчерашнее голосование по даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Игоря Мосийчука, подчеркнул Гройсман, позволило «сделать первый шаг в борьбе с коррупцией внутри парламента».

Вместе с тем, заявил Гройсман, «если мы не будем демонстрировать подход относительно реальной борьбы с коррупцией независимо от партийной принадлежности, статуса и прочего, вчерашний шаг не принесет необходимой пользы».

«Если мы говорим, что мы боремся с коррупцией, то, наверное, нет такого человека, которого бы коррупция просто не «достала», поскольку она мешает жить и убивает наше государство», - заявил он.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что для борьбы с коррупцией парламент принял «серьезную законодательную базу», что, по его словам, тоже является свидетельством того, что большинство парламентариев исповедуют государственную позицию и готовы принимать соответствующие решения.

Гройсман также отметил важность исключения коррупционных угроз.

Он сообщил о создании в парламенте рабочей группы под председательством первого заместителя председателя Верховной Рады Андрея Парубия, которая координирует работу профильных комитетов в части расширения антикоррупционной законодательной базы. По мнению руководителя парламента, необходимо, в частности, отменить или ограничить на законодательном уровне такую меру пресечения, как залог, в случае совершения коррупционных преступлений.