Борьба за кресло мэра Днепропетровска: лидирует Филатов

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром «Всеукраинский социологический союз».

«В ходе опроса в период с 7 по 18 сентября было установлено, что ¾ горожан уже знают, за какого кандидата на пост мэра они проголосуют на местных выборах», - подчеркнул директор Центра Сергей Кузьменко, комментируя результаты исследования.

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По его словам, самую высокую поддержку имеет лидер объединения украинских патриотов «Укроп» Борис Филатов. За него на выборах готовы проголосовать 24,3% респондентов. Также шансы на попадание во второй тур имеет замглавы депутатской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул, кандидатура которого нашла поддержку 20,2% опрошенных днепропетровцев.

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Существенно ниже шансы у главы Всеукраинской общественной организации «Громадська сила» Загида Краснова, набравшего 12,2% голосов респондентов. За ним с показателем 7,0% весьма неожиданно для социологов следует представитель партии «Возрождение» Анатолий Крупский, имя которого во время предыдущего исследования не фигурировало в ТОП-5. Эксперты не исключают, что этот кандидат, сохраняя подобные темпы наращивания популярности, к дню голосования может не только обогнать Загида Краснова, но и побороться с Александром Вилкулом за место во втором туре. Замыкает пятерку член «Солидарности» Максим Курячий, который пользуется доверием только у 5,3% горожан. Это совпадает с показателями совокупного количества респондентов, поддерживающих всех остальных кандидатов, не входящих в ТОП-5. По состоянию на 18 сентября, 19,7% днепропетровцев не определились со своим выбором или не намереваются посещать избирательный участок 25 октября.

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Показательно, что лидер избирательной гонки Борис Филатов также имеет высокие шансы укрепить позиции при снятии с выборов практически любого из своих конкурентов. Речь идет об ответе респондентов на вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы ваш кандидат не принимал участие в выборах?». Именно представителю «Укропа» в таком случае готовы отдать голос 17,9% избирателей Александра Вилкула, 14,1% избирателей Загида Краснова, 12,8% избирателей Анатолия Крупского. А вот среди симпатиков кандидата от БПП Максима Курячего большей популярностью пользуется Александр Вилкул. 12,3% избирателей готовы отдать свои голоса оппозиционному политику в случае отказа Курячего от участия в выборах (8,2% - Борису Филатову).

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Исследование было проведено Центром «Всеукраинский социологический союз» по заказу ГО «Новый выбор» в период с 7 по 18 сентября 2015 года на территории города Днепропетровск. Социологическая выборка осуществлена путем систематического (механического) отбора среди 1380 человек. Исследование проводилось методом поквартирного опроса "face - to - face" по месту постоянного проживания респондентов. В ходе опроса днепропетровцам задавались вопросы «Если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из перечисленных кандидатов вы бы проголосовали», а также «За кого бы вы проголосовали, если бы ваш кандидат не принимал участие в выборах?». Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,3%.