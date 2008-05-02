Горбаль профинансирует реставрацию дома в предместье Парижа

Кандидат в мэры Киева, член парламентской фракции Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ будет финансировать реставрационные работы дома в предместье Парижа, в котором жил выдающийся русский философ и публицист Николай Бердяев.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня В.ГОРБАЛЬ побывал в предместье Париже – Клямаре, где находится дом, в котором Н.Бердяев прожил последние годы.

В комментарии журналистам В.ГОРБАЛЬ напомнил, что Н.Бердяев родился и провел юношеские годы в Киеве, но сегодня об этом мало кто вспоминает.

В.ГОРБАЛЬ подчеркнул, что будет не только финансировать восстановление дома в Париже, но и после возобновления работы Киевского горсовета, вместе со своей фракцией инициирует вопрос о присвоении одной из улиц на Печерске, где родился философ, его имени, а также об установлении памятника или мемориальной доски.

Справка УНИАН. Н.Бердяев (1874-1948), русский философ и публицист. Родился 6 (18) марта 1874 в Киеве, умер в Кламаре 23 марта 1948 года.