Россия не сможет помешать принятию Украины и Грузии в НАТО - эксперт

Россия не сможет предпринять никаких действенных мер, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО, считает грузинский эксперт, руководитель Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий ХУЦИШВИЛИ.

В интервью УНИАН он сказал: «Никаких действенных шагов Россия предпринять не сможет. Потому меня удивляют столь резкие заявления российских чиновников при отсутствии у них реальных рычагов давления. Все, что могла Россия сделать негативного в отношении Грузии, она уже сделала. У нас есть проблема Абхазии, Южной Осетии, Россия постепенно уже аннексирует эти территории. Что она может предпринять больше того, что уже сделано?».

Г.ХУЦИШВИЛИ убежден, что в отношении Украины Россия явно продолжит накалять ситуацию в регионах, не исключена активизация провокационных действий Москвы в Крыму в самое ближайшее время. «Однако и в этом случае ничего нового Москва предпринять не сможет, будет использовать свои старые методы давления, делать то же самое, что делала и раньше», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, в реальности и европейские страны не против принятия обеих стран в НАТО, но наталкиваются на жесткое противостояние России.

При этом он добавил, что в то же время РФ «очень часто в своем противостоянии перегибает палку», о чем ярко свидетельствует выступление министра иностранных дел Сергея ЛАВРОВА о том, что Россия не допустит вступления Украины и Грузии в НАТО.

«Россия, к сожалению, рассматривает страны СНГ в качестве своего личного хозяйственного двора, не может отойти от имперского, советского менталитета. Для Грузии и Украины идти по этому пути, предлагаемому Москвой, просто нереально», - сказал Г.ХУЦИШВИЛИ, добавив, что во многом именно отношение России и подталкивает Киев и Тбилиси к вступлению в НАТО.

«Киев и Тбилиси, стремясь к стабильному и безопасному будущему, выбирают Запад, Москва давно зарекомендовала себя в качестве ненадежного партнера», - подчеркнул он.

Г.ХУЦИШВИЛИ уверен, что если бы со стороны России исходил позитивный импульс, если бы она изменила свое отношение к соседям, реально делала бы шаги по урегулированию конфликтов, это коренным образом изменило бы отношение грузинского общества к России, но отношение Москвы к Украине и Грузии оторвано от реальности.