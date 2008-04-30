Черновецкий заставит министров стоять в пробках?

Киевский городской глава Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ инициирует прекращение практики отключения светофоров и ограничения движения транспорта на улицах столицы во время проезда государственных лиц. Об этом он сообщил сегодня журналистам на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

«Только что я дал команду забрать у ГАИ ключи от светофоров, потому что там, где перекрывается движение, такого не было еще никогда, чтобы всех подряд - и министров, которых никто не знает, и их заместителей, и премьер-министра возили с сопровождением, а в результате десятки тысяч человек мучаются в пробках – такого еще конечно не было», - сказал он.

По мнению мэра, зачастую пробки в Киеве образовываются искусственно. «Во-первых, потому что ГАИ перестало обслуживать эвакуаторы, а во-вторых, потому что сегодня разве только что секретари не обеспечиваются специальным сопровождением ГАИ и отключением наших светофоров», - отметил он.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в первую очередь, этим злоупотребляют члены правительства. «Сразу после выборов мы эту проблему решим, если нужно, и силовым образом, потому что все в Киеве равны, и избирались и в правительство, и в Верховную Раду не для того, чтобы их возили, носили, а для того, чтобы они работали. Главным образом, это касается, к сожалению, нашего демократического правительства», - заявил он.

Как пояснил журналистам позицию мэра «забрать ключи от светофоров у ГАИ» его первый заместитель Денис БАСС, речь идет об обращении к Президенту и внесении соответствующих изменениях в законодательство. «Сейчас мэр обратился к Президенту Украины с тем, чтобы запретить ГАИ регулировать (движение) при проезде особо важных персон: когда они едут, им отключают специально светофоры. При этом их опоздание на 10-15 минут потом вводит город в заторы на 5-6 часов. Мэр подписал и обратился, в том числе, и в Кабмин. Мы рассчитываем на внесение поправки в закон», - сказал он.

Д.БАСС отметил, что за организацию дорожного движения в столице отвечает КГГА, и «мы вправе внедрять отдельные правила под конкретный случай».