Луценко скажет все о своих коллегах, но не как министр

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который на выборах в Киевский городской совет возглавил список блока “Наша Украина – Народная самооборона”, с 5 мая идет в предвыборный отпуск.

Об этом он сообщил в эфире “5 канала”, сообщает “Лига”. (Досрочные выборы в Киеве состоятся 25 мая – УНИАН).

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что собирается созвать пресс-конференцию, во время которой даст свою оценку действиям украинских политиков.

"Разрешите мне это сделать не как министру внутренних дел", - отметил он. Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что пока он пребывает в должности, не будет оценивать действия ни Президента, ни премьера.