Луценко скажет все о своих коллегах, но не как министр
10:16, 30 апреля 2008Политика
1200
Сразу после праздников - в отпуск
Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который на выборах в Киевский городской совет возглавил список блока “Наша Украина – Народная самооборона”, с 5 мая идет в предвыборный отпуск.
Об этом он сообщил в эфире “5 канала”, сообщает “Лига”. (Досрочные выборы в Киеве состоятся 25 мая – УНИАН).
Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что собирается созвать пресс-конференцию, во время которой даст свою оценку действиям украинских политиков.
"Разрешите мне это сделать не как министру внутренних дел", - отметил он. Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что пока он пребывает в должности, не будет оценивать действия ни Президента, ни премьера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter