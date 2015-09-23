Компромисса относительно принадлежности Крыма РФ никогда не будет, поэтому оккупация станет образом жизни - МИД

Об этом он сказал в интервью на телеканале "24".

"По Крыму компромисса относительно принадлежности его России никогда не будет, и не будет у нас, и не будет в цивилизованном мире. Поскольку, если один раз признать, что оккупация – это "о'кей", тогда сначала - Крым, затем - Сирия, затем российские войска появятся где-то еще. Оккупация будет фактом жизни ", - подчеркнул Климкин.

Министр считает, что ни один разумный украинский политик никогда не пойдет на компромисс по Крыму, поскольку этот вопрос касается понимания, каким образом должны функционировать Европа и весь мир.

Читайте такжеРоссия повезла в оккупированный Крым группу польских школьников

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Мировое сообщество не признает Крым в составе России.