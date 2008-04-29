Луценко говорит, что его ведомство следит за действиями мэров 5 городов
15:59, 29 апреля 2008Политика
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У министра накопились вопросы
У министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО есть вопросы относительно деятельности городских председателей Киева, Харькова, Тернополя, Львова и Кировограда.
Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил в эфире “5 канала” передает “Лига”.
По словам министра, правоохранительные органы ведут наблюдение за деятельностью мэров перечисленных городов, и не скрывают этого.
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