Луценко говорит, что его ведомство следит за действиями мэров 5 городов

15:59, 29 апреля 2008
Политика
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У министра накопились вопросы

У министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО есть вопросы относительно деятельности городских председателей Киева, Харькова, Тернополя, Львова и Кировограда.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил в эфире “5 канала” передает “Лига”.

По словам министра, правоохранительные органы ведут наблюдение за деятельностью мэров перечисленных городов, и не скрывают этого.

 

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