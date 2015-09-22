Генсек НАТО: "Мы должны говорить о продлении экономических санкций в отношении России"

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом. "Мы все осуждаем агрессию на востоке Украины, - подчеркнул Йенс Столтенбер. - Мы должны говорить о продлении экономических санкций в отношении России".

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"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, ее выбор, куда и в каком направлении идти, - это право каждой страны, - заявил генеральный секретарь НАТО. - Мы поддерживаем безусловное выполнение Минских соглашений".

В свою очередь Гройсман поблагодарил представителей НАТО за поддержку Украины в тяжелое для нее время российской агрессии на востоке государства и частичной аннексии территории. При этом он подчеркнул, что "война на востоке - это война за сохранение европейских ценностей, а не только украинской территории".

Руководитель парламента подчеркнул, что в такой ситуации важно принимать своевременные и эффективные решения по усилению обороноспособности государства. "Мы настроены на наиболее широкое сотрудничество с НАТО, на углубление взаимодействия", - сказал он, отметив, что и открытие офиса НАТО в Киеве повлияет на дальнейшее развитие наших отношений.

Председатель Верховной Рады уверил, что украинский парламент и Украина будут надежными партнерами Североатлантического альянса.

В свою очередь Йенс Столтенберг заявил, что "из украинского парламента идет мощный сигнал, когда речь идет об обороноспособности Украины, и это очень важно". "Мы видим, что после парламентских выборов Украина настроена на осуществление реформ, в том числе и в сфере децентрализации, - предоставления местному самоуправлению широких полномочий", - сказал он, подчеркнув, что без реформ Украина "откатится назад".

Также Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО оказывать Украине практическую помощь, в частности, в модернизации Вооруженных сил, внедрении реформ в военной сфере, обучении представителей правоохранительных структур. "Можно не быть членом НАТО, но успешно развивать сотрудничество и партнерство", - сказал он, добавив, что это "хорошая альтернатива членству в Альянсе".

Во время встречи руководители депутатских фракций и групп подчеркивали необходимость обеспечения украинского войска современным оружием и модернизации системы управления Вооруженными силами.

Подводя итоги, председатель Верховной Рады подчеркнул, что вопросы сотрудничества с НАТО объединяют депутатский корпус. "Здесь есть большое поле для широкого взаимодействия", - сказал Владимир Гройсман.