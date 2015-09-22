Украина и НАТО подписали дорожную карту стратегического партнерства в сфере коммуникаций

13:38, 22 сентября 2015
Политика
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подписали дорожную карту стратегического партнерства в сфере коммуникаций.

mil.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Киеве во время заседания СНБО.

В пояснительной записке отмечается, что НАТО предоставляет Украине советы в сфере стратегических коммуникаций. "По просьбе СНБО, НАТО и СНБО будут делать больше вместе в этой сфере. Этим документом определено желание НАТО и СНБО работать вместе для того, чтобы усилить возможности Украины в сфере стратегической коммуникации", - говорится в пояснении.

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Дорожная карта также решает вопрос о необходимости структуризации советов и поможет научить гражданских и военных быть более эффективными в вопросе коммуникаций.

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