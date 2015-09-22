Президент заявил, что сотрудничество с НАТО уже приносит конкретные результаты

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что сотрудничество с НАТО уже приносит конкретные результаты и имеет перспективы для дальнейшего развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заявления для прессы после заседания Совета национальной безопасности и обороны, в котором принимал участие и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте такжеУкраина не просила у НАТО наступательное вооружение, но нуждается в обороне против ядерного государства - Яценюк

"Для Украины статус наших взаимоотношений с НАТО сегодня определяется как особо-партнерский, который является неотъемлемой частью нашего курса на европейскую интеграцию. Наше сотрудничество с Альянсом уже приносит конкретные результаты и имеет практические перспективы для дальнейшего развития", - сказал Порошенко.

Глава государства отметил также, что 317 тяжело раненных бойцов АТО прошли реабилитацию в странах НАТО.

Порошенко поблагодарил НАТО за помощь, которая предоставляется Украине в эти сложные времена.