В партии "Самопомич" заявили о создании ее клона для участия в выборах

Об этом "Самопомич" написала на своей странице в Facebook.

"ЦИК зарегистрировала для участия в местных выборах клона "Самопомочи". Партию создали сразу, как только мы объявили о таком намерении в октябре 2012 года. До сих пор она была бездействующей. Наконец ее решили использовать на выборах", - говорится в сообщении партии.

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При этом "Самопомочи" стало известно, что председателем клона является экс-помощник и доверенное лицо на выборах 2012 года нардепа от "Свободы" Юрия Левченко Степан Кударенко. Также член "центрального совета" клона - доверенное лицо в 2012 году кандидата в парламент от "Свободы" Андрея Ильенко Анастасия Сверло.

"Мы сейчас никого не обвиняем, хотя есть информация, кто стоит за организацией и будущим использованием клона в грязной игре. Для начала просим Андрея Ильенко и Юрия Левченко дать свои комментарии: что делают ваши люди в этой афере; являетесь ли вы сознательными участниками аферы или вас использовали "в темную", - потребовали в "Самопомочи".