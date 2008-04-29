В аварии МИ-8 Турчинов обвинил ”неопытного” пилота

Вертолетом Ми-8, который вчера утром потерпел аварию в Черном море, управлял не стажер, а просто неопытный пилот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Он (пилот – УНИАН) просто недавно начал управлять вертолетом. Есть информация, что имел лишь двухмесячный опыт работы именно на должности первого пилота, он долгое время работал помощником пилота», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Он сообщил, что после аварии вертолета ситуация на платформе нормализирована, а тела погибших в данное время направляются в морг одной из симферопольских больниц, где будет проведено их опознание.

А.ТУРЧИНОВ заверил, что правительство выделит компенсации семьям погибших в катастрофе. При этом он не назвал суммы, которая будет выделена для этих целей. Он также выразил надежу, что «Черноморнефтегаз» и НАК «Нафтогаз Украины» в свою очередь также выделят средства для компенсации семья погибших.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что Правительственная комиссия продолжает придерживаться версии, что авария произошла по вине пилота, управлявшего вертолетом. Однако окончательная причина аварии будет названа после завершения расследования, а также изучения записей «черного ящика».

Как сообщал УНИАН, вертолет Ми-8 разбился 28 апреля в 9.38 при посадке на плавучую буровую платформу "Таврида" в Черном море. На борту вертолета находились 17 сотрудников платформы и 3 члена экипажа, все они погибли.

Ми-8 зацепился задним винтом за систему ограждения "Тавриды", перевернулся и загорелся. В 09.48 работниками платформы пожар был ликвидирован.

28 апреля распоряжением Кабинета Министров Украины создана Правительственная комиссия по расследованию причин аварии вертолета Ми-8. Председатель комиссии - министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Вчера сообщалось, в Правительственной комиссия высказывали предположение, что в аварии виноват стажер, не имевший допуска к самостоятельным полетам.

В то же время в "Черноморнефтегазе" заявили, что за штурвалом вертолета был опытный летчик.