Поклонская хочет судить лидеров крымского Евромайдана

Наказание для координаторов установит суд, об этом Поклонская написала в Фейсбук, сообщает Крым. Реалии.

«Следствие установило имена и фамилии всех командиров, которые собирали в Крыму сторонников так называемого «евромайдана» для отправки в Киев. Также они координировали все действия «мирных демонстрантов», – пишет российский прокурор Крыма.

Также Поклонская сообщила, что «среди командиров майдана есть как крымчане, так и жители Украины» и якобы все они отдавали приказы атаковать сотрудников подразделения Беркут, уточняет российский пропурор.

Одому из активистов Евромайдана Александру Костенко в Крыму уже присудили четыре года и два месяца тюремного заключения. По версии следствия, 18 февраля 2014 года в ходе «массовых беспорядков» в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

Костенко не признает обвинений. Его адвокат подал апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма и заявил о намерении жаловаться в Европейский суд по правам человека.

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Ранее адвокат сообщал о применении пыток к его подзащитному в СИЗО Симферополя, где он находился после задержания и весь период следствия.

Российский прокурор Крыма Наталья Поклонская также заявила, что следственный отдел управления российского ФСБ в Крыму возбудил уголовное дело против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Ранее в СМИ Наталья Поклонская заявляла, что «никаких социальных сетей, социальных страниц от моего имени, мною, не ведется». Однако ни сама Поклонская, ни российские службы не опровергают информацию, распространяемую по средствам социальных сетей.