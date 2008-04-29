Конституционный Суд начал слушания дела по указу Ющенко

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела об указе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о выведении внутренних войск из подчинения Министерству внутренних дел и подчинении их главе государства.

В частности, как сообщается на официальном сайте КСУ, на пленарном заседании суд начал в форме письменных слушаний рассмотрение дела о конституционном представлении 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины „О приведении системы управления внутренними войсками в соответствие с Конституцией Украины“.

По этому делу Конституционный Суд завершил письменные слушания и перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Судьей-докладчиком по делу определен Владимир КАМПО.

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2007 г. В.ЮЩЕНКО своим указом вывел внутренние войска из подчинения Министерству внутренних дел и подчинил их главе государству.

Кроме того, Президент своим распоряжениям поручил внутренним войскам охранять общественный порядок вокруг важных государственных объектов.

1 июня в Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины от 25 мая 2007 года № 474/2007 „О приведении системы управления внутренними войсками в соответствие с Конституцией Украины”.