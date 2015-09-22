Порошенко не исключает переговоры о введении миротворцев на Донбасс во время Генассамблеи ООН
Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что вопрос о введении на Донбасс миротворцев будет обсужден в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и отмечает, что соблюдение режима прекращения огня дает сдержанные основания для оптимизма относительно того, что если остальные положения Минских договоренностей будут воплощены в жизнь, то необходимость в развертывании миротворческой миссии отпадет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время заявления для прессы после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
"Актуальность миротворцев остается, эта тема не утратила свою актуальность. И я не исключаю, что мы будем проводить переговоры, вся наша команда в Нью-Йорке во время двусторонних встреч. Вместе с тем, пусть хрупкий, но действующий режим прекращения огня дает сдержанные основания для оптимизма, если остальные положения Минских договоренностей будут воплощены в жизнь, то необходимость в миротворцах отпадет", - сказал Порошенко.
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"Я вижу две ключевые составляющие Минских договоренностей, которые должны быть воплощены в жизнь, - это уход иностранных вооруженных формирований с территории Украины и обеспечение надежного контроля над украинско-российской границей", - добавил глава государства.