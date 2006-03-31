Омельченко готов пройти детектор лжи Черновецкого

Омельченко рассказал о своей встрече с Черновецким Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО рассказал сегодня журналистам о своей встрече с кандидатом на должность мэра столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, которая состоялась вечером 28 марта в помещении Киевской городской госадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, под конец рабочего дня к нему позвонил по телефону Михаил БРОДСКИЙ и попросил встретиться с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. На вопрос, почему тот договаривается через посредника, М.БРОДСКИЙ сказал, что “просто он (М.БРОДСКИЙ) со мной (А.ОМЕЛЬЧЕНКО) давно и больше знаком, нежели Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и что народный депутат сейчас рядом с ним и спрашивает согласия на встречу”.

Как сообщил А.ОМЕЛЬЧЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ приехал, приблизительно, через 15 минут вместе с молодым адвокатом. Первый вопрос к мэру был: проверены ли у него в кабинете телефоны на предмет прослушивания. А.ОМЕЛЬЧЕНКО ответил, что никогда не проверял телефоны, и это его вообще не интересует. «С этого мы и начали», - рассказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Дальше секретарь городского председателя угостила кандидата в мэры зеленым чаем, который показался тому слишком горячим, и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ несколько раз просил ее перелить чай «с кружечки в кружечку», а в результате, «после третьей кружечки переливаний», Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ чай не пил, рассказывает далее А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Разговор был один: чтобы за время, когда будет идти передача власти, не сжигали и не вывозили документы. Я говорю, что этого не делается. Второе, чтобы я все свое время, а оно может быть две недели и месяц, работал в таком же режиме, как это было до того, сохранить все то, что есть, и чиновников сохранить максимально. Я сказал, что нет проблем», - сообщил действующий городской председатель.

После этого Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ рассказал, что у него 40 минут назад была встреча с «Колей» (одним из лидеров “Нашей Украины” Николаем МАРТЫНЕНКО), и что тот хорошего мнения об А.ОМЕЛЬЧЕНКО. «На этом, в основном, на 90%, завершился наш разговор», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

В то же время городской председатель прокомментировал информацию Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО об этой встрече. «Во-первых, актер явно неудачный, неперспективный, а во-вторых, баламут и аферист», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО, попросив «средневзвешенно» подходить к словам своего оппонента. «А третье - только комплексная комиссия врачебная может определить физическое и духовное состояние человека. Я на эту тему не имею права..., а свое личное мнение я обязан иметь. Можете меня проверить на том детекторе лжи, который купил ЧЕРНОВЕЦКИЙ в Америке. Сам себе вопросы задает и сам на них отвечает», - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ о своей встрече с А.ОМЕЛЬЧЕНКО проинформировал 29 марта. Кандидат на должность Киевского городского председателя во время встречи с действующим мэром столицы заверил, что не собирается устраивать «зачистку кадров». По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на встрече «он подтвердил свои намерения относительно дальнейшей конструктивной работы. Как я и говорил, я ценю опыт и профессионализм самого Александра Александровича, и при условии спокойной передачи власти действующим городским председателем, при условии, что будет остановлено уничтожение и вывоз из здания мэрии документов, дискредитирующих действующую власть, я готов обсуждать применение позитивного опыта Александра ОМЕЛЬЧЕНКО на благо киевлян после признания меня мэром Киева».

«Я всегда заявлял, что буду менять не людей, а принципы работы, и не собираюсь устраивать «зачистку кадров». Я буду рад, если мы найдем взаимопонимание в этом вопросе», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, «беседа состоялась конструктивная, Александр Александрович сказал, что после объявления официальных результатов проблем с передачей полномочий не возникнет, и заверил, что он полностью законопослушный человек».