Россия хочет скрыть свое присутствие на Донбассе, блокируя работу миссии ОБСЕ на границе - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины в связи с решением Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух пограничных пунктах пропуска на российской стороне украинско-российской государственной границы.

Как напомнили в МИД, 17 сентября 2015 года Постоянный Совет ОБСЕ принял Решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух пограничных пунктах пропуска на российской стороне украинско-российской государственной границы до 31 января 2016 года.

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«В соответствии с Минским протоколом от 5 сентября 2014 года, все его подписанты, включая Российскую Федерацию, взяли на себя обязательства обеспечить постоянный мониторинг украинско-российской государственной границы и его верификацию со стороны ОБСЕ, вместе с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ», - отметили в МИД.

При этом подчеркнули, что «Украинская сторона выражает сожаление по поводу продолжающегося нежелания российской стороны распространить мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух пограничных пунктах пропуска на российской стороне украинско-российской государственной границы на другие пункты вдоль российско-украинской государственной границы в районах, прилегающих к Донецкой и Луганской областям».

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«Такая позиция российской стороны не может расцениваться иначе как проведение последовательной политики, направленной на дальнейшее сокрытие от международного сообщества очевидных свидетельств прямого вмешательства РФ в конфликт на Донбассе, в том числе путем поставок тяжелых вооружений, военной техники, регулярных войск и наемников», - подчеркнули в МИД и добавили, что согласие российской стороны на расширение мандата указанной Миссии на другие пункты пропуска вдоль линии российско-украинской государственной границы в Донецкой и Луганской областях лишь показала бы реальную готовность РФ выполнять в полном объеме свои обязательства согласно Минским договоренностям, направленным на урегулирование ситуации на Донбассе.