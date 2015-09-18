Группа известных украинцев возмущена кулуарным принятием изменений в Конституцию (заявление)

В частности, на сайте инициативной группы отмечается, что Конституция - это общественное соглашение и незыблемые правила, под которыми якобы стоят подписи миллионов украинцев.

"Поэтому цивилизованный процесс принятия нового Основного Закона должен происходить максимально открыто, с привлечением граждан, а не кулуарно, и, тем более, не быть продуктом "политического договорняка", - говорится в тексте заявления.

При этом отмечается, что уже в который раз политические элиты наступают на старые "грабли", переписывают Конституцию под себя, а не для реализации стремления народа жить свободной и достойной жизнью. Это подтверждается тем фактом, что работа конституционной комиссии по "децентрализации" была закрытой не только от общества, но даже от нардепов.

"По нашим убеждениям, так менять Конституцию нельзя. Мы считаем, что эти довольно сомнительного качества изменения не могут быть поддержаны конституционным большинством парламентариев, а тем более — большинством граждан Украины", - подчеркивают участники Инициативы.

Поэтому они инициируют широкую общенациональную конституционную дискуссию об изменениях в Основной Закон, ведь Евромайдан, который перерос в Революцию Достоинства, произошел в первую очередь из-за постоянного пренебрежения мнением народа.

Кроме того, в инициативной группе считают, что попытки организовать второе чтение, а, следовательно, и решения изменений в Конституцию кулуарно может возобновить противостояние между сторонниками и противниками этого важнейшего документа.

Читайте такжеИзменения в Конституцию не являются поводом для развала парламентской коалиции - Гройсман

Поэтому время до второго чтения относительно конституционных изменений надо использовать максимально эффективно, инициируя открытые общественные слушания. В свою очередь группа "21 ноября" предлагает свою помощь в организации и модерировании такой общественной дискуссии не только в столице, но и на местах.

В заявлении отмечается, что нынешний состав Конституционной комиссии имеет недостаточную общественную легитимность, поэтому нужно созвать Конституционную Ассамблею. Впоследствии текст Основного закона, разработанный Ассамблеей, должен затем быть вынесен на общенациональный референдум.

"Поддержка Конституции станет сильным сигналом о единстве украинского общества", - отмечают в группе "21 ноября".

При этом отмечается, что заседание конституционной комиссии должны быть публичными, с прямой онлайн-трансляцией, чтобы все заинтересованные могли следить за ходом дискуссии и аргументами сторон.

"Изменения в Конституцию не могут быть предметом для дипломатической игры. Какими будут законы - будут решать сами украинцы. Давление со стороны иностранных партнеров - как с Востока, так и с Запада — на конституционный процесс противоречит собственно европейским ценностям, ради утверждения которых и выходили миллионы украинцев на майданы в своих городах, и которые сегодня с оружием в руках защищают ВСУ, Нацгвардия и добровольцы", - отмечается в заявлении.