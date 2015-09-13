Порошенко о судебной реформе: Выводы Венецианской комиссии должны поступить в течение двух недель

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что выводы Венецианской комиссии относительно изменений в Конституцию в части судебной реформы поступят в течение двух недель.

Об этом он заявил в интервью трем украинским телеканалам в воскресенье.

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“Относительно судебной реформы. Очень благодарен Конституционной комиссии, что она завершила текст внесении изменений в Конституцию в части судебной реформы, и она направлена на Венецианскую комиссию”, - сказал он.

Порошенко сообщил, что сейчас ВК активно сотрудничает в этом направлении.

“И я надеюсь, что в течение двух недель мы получим выводы, получим результаты обсуждения”,- сказал Порошенко.