Порошенко о судебной реформе: Выводы Венецианской комиссии должны поступить в течение двух недель
20:19, 13 сентября 2015Политика
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Порошенко сообщил, что сейчас ВК активно сотрудничает в этом направлении.
Порошенко надеется получить выводы от Венецианской комиссии в течение двух недель / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что выводы Венецианской комиссии относительно изменений в Конституцию в части судебной реформы поступят в течение двух недель.
Об этом он заявил в интервью трем украинским телеканалам в воскресенье.
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“Относительно судебной реформы. Очень благодарен Конституционной комиссии, что она завершила текст внесении изменений в Конституцию в части судебной реформы, и она направлена на Венецианскую комиссию”, - сказал он.
Порошенко сообщил, что сейчас ВК активно сотрудничает в этом направлении.
“И я надеюсь, что в течение двух недель мы получим выводы, получим результаты обсуждения”,- сказал Порошенко.
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