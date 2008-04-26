Портнов: Ющенко взял ответственность за коррупцию в сфере продажи земли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, фактически, взял на себя ответственность за коррупционные схемы в сфере продажи земли.

Об этом в эфире программы «Свобода Савика Шустера» заявил народный депутат от БЮТ, и.о. предсеталеля Фонда госимущества Украины Андрей ПОРТНОВ.

Депутат напомнил, что глава государства отменил еще одно постановление Кабмина от 17 апреля, которым предусматривалось проведение земельных аукционов. «Он сегодня остановил опять земельные аукционы. А это вопрос борьбы с земельной мафией. Сегодня Президент взял на себя персональную ответственность за «крышевание» земельной мафии», - добавил А.ПОРТНОВ.