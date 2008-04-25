Эксперт насчитал 10% прироста рейтинга Черновецкого

Согласно исследованиям социологической службы Research&Branding Group, рейтинг действующего мэра Киева Леонида Черновецкого на сегодняшний день составляет 37%. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил директор RBG Эдуард Золотухин.

По его словам, «Виталий Кличко отстает от лидера избирательной кампании в 2,5 раза (15,2 %), в спину которого дышит Виктор Пилипишин (7,6 %)». «По сравнению с исследованием недельной давности действующий мэр прибавил 10%, Кличко потерял 4%, а глава Шевченковской райадминистрации поднял рейтинг более, чем в 2 раза», – утверждает эксперт.

Что же касается выборов в Киевсовет, то по данным Research&Branding Group, на этой неделе рейтинг Блока Леонида Черновецкого вырос на 2,5% и достиг 33,2%. Аналитики связывают это с «процессом поэтапного распространения в обществе информации о результатах работы мэра и его команды за прошедшие два года». «Чем больше люди узнают о том, что было реально сделано властью за два года, тем больше симпатиков появляется у действующего мэра и Блока Леонида Черновецкого. То есть рейтинг Черновецкого растет из-за того, что он более качественно работает с электоратом», - подчеркнул Золотухин.

В то же время, эксперт отметил, что наблюдается падение рейтинга БЮТ «на рекордные для такого промежутка времени 6%». По мнению Золотухина, это связано с общеэкономическим кризисом в стране, с одной стороны, и просчетами при формировании партийного списка «киевского» БЮТ, с другой. «Аналогичная тенденция наблюдается и в случае с блоком Кличко (минус 2 % по сравнению с прошлой неделей), поскольку эта политическая сила проявляет активность только во время избирательного процесса, а в промежутке между выборами де-факто не существует», – считает социолог.

Социологическое исследование проводилось 18–24 апреля 2008 года, опрошены 1200 респондентов, погрешность составляет 2,5%.