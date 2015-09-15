Адвокат Теличенко считает, что для дела Гонгадзе сейчас возможность установить заказчиков убийства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Теличенко заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я думаю, что сейчас именно тот период, когда мы можем выйти на какой-то реалистичный результат... Думаю, сейчас как раз едва ли не последняя возможность для следственных органов - можно или нет установить заказчиков убийства”, - сказала Теличенко, отметив, что “следствие, насколько мне известно, сейчас подходит к расследованию комплексно”.

При этом Теличенко выразила надежду, что на следствие сегодня не влияет никто. В то же время она отметила, что в противном случае, если будет продолжаться затягивание расследования, в дальнейшем будет трудно обычным образом продолжать расследование.

Касаясь темы «дела Пукача», Теличенко отметила, что расследование апелляционной жалобы на приговор, вынесенный ему сегодня, заблокирован некоторыми политиками, которые используют рассмотрении жалобы в зале судебного заседания как сцену для выступлений, пытаясь скомпрометировать действующую власть.

Отвечая на вопрос журналистов о поведении в зале суда журналиста Алексея Подольского, который признан потерпевшим, адвокат сказала: “По поводу пострадавшего Алексея Подольского. Он занял очень странную позицию. Он всеми силами блокирует апелляционное рассмотрение. Почему он такую позицию занял? Я думаю, под влиянием политиков”.

В то же время Теличенко отметила, что если наконец начнется рассмотрение апелляции, то закончить ее можно будет быстро, поскольку объем апелляционной жалобы невелик.

Отвечая на вопрос, существует еще версия, что Гонгадзе убили “под пленки Мельниченко”, Теличенко отметила: “Была такая версия, и такая версия жива”.

Вместе с этим она отметила, что только правоохранительные органы могут сказать, верны ли те или иные подозрения относительно заказчиков убийства, которые сейчас известны обществу, поскольку без доказательств это не может быть подтверждено.