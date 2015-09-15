Президент Эстонии: из-за мигрантского кризиса Европа забыла об Украине

Об этом заявил президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес и добавил, что обеспокоен такой ситуацией. Он призвал к единству Европы и НАТО перед агрессией России и проблемой потока мигрантов, передает украинская редакция "Немецкой волны".

Он отметил, что год назад для Эстонии одной из главных забот была ситуация вокруг Крыма, малазийского Boeing, а также боевые действия на Донбассе. За этот год ситуация в Украине не слишком изменилась, "но большая часть Европы забыла об Украине, ведь Европа стоит перед лицом нового кризиса".

Нынешний поток нелегальных мигрантов президент Эстонии сравнил с переселением народов, которое произошло в последний раз "тысячу и полторы тысячи лет назад". "Об этом предупреждали годами и сегодня, я боюсь, оно произошло", - сказал Тоомас Гендрик Ильвес.

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Тоомас Гендрик Ильвес родом из семьи, которая бежала от Красной армии в 1944 году в Швецию, сказал, что до последнего времени не мог осознать ту травму, которую мог оставить побег из своего дома и поездка в небольшой лодке через море. Сейчас, когда под давлением оказалась вся Европа, не следует надеяться, что Эстонии удастся отсидеться в стороне. Эстонии нужно видеть всю европейскую картину, оказывать помощь и поддержку. "Это вопрос нашей общей внутренней культуры", - отметил президент Эстонии.

В ситуации, когда в Европу уже прибыло более миллиона человек, решением проблемы может стать сильная, единая и деятельная Европа. "Так же, как ответом на агрессивную Россию является сильное и единое НАТО", - сказал Тоомас Гендрик Ильвес.