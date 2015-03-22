Президент Эстонии: из-за неэффективности санкций против РФ Европе нужен план "Б"
В связи с несостоятельностью санкций в отношении России у Европы должен быть разработан план "Б".
Об этом заявил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на форуме в Брюсселе. "В случае с украинским кризисом речь о безопасности всей Европы, а не одного государства. Для этого Европа должна принять четкую точку зрения, показать свою решимость и силу. Сейчас мы обсуждаем поставлять ли Украине оружие или усилить санкции в отношении России. Если будет принято решение не делать ни того, ни другого, есть ли у Европы запасной план?", - цитирует Тоомаса Хендрика Ильвеса Рostimees.
Читайте такжеЕсли не помочь Украине оружием, Россия победит в этой войне – президент ЭстонииГоворя о безопасности в Прибалтике, Тоомас Хендрик Ильвес отметил, что страны должны отдавать 2% ВВП на оборону, как это делает Эстония.
Как сообщал УНИАН, страны ЕС в четверг решили продлить санкции против России, до тех пор пока не будут выполнены до конца минские соглашения.