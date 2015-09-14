Суд над Кернесом снова перенесли: в помещении отключился свет

В судебном заседании по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса объявлен перерыв до 28 сентября в связи с отсутствием электричества в помещении Киевского районного суда.

Как сообщает корреспондент УНИАН, около полудня в помещении суда отключился свет и судья объявил перерыв.

В администрации суда присутствующим объяснили, что свет пропал во всем микрорайоне и это связано с проведением работ со стороны «Полтаваоблэнерго».

Следующее заседание суда назначено на 11-00 28 сентября.

Читайте такжеАваков назвал Кернеса "выдающимся наперсточником"

Справка УНИАН. Городского голову Харькова Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), чч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (истязание), чч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.