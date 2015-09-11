Климкин рассказал, чем выгодно для России уменьшение количества обстрелов на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия, благодаря уменьшению количества обстрелов украинских позиций в зоне АТО, хочет получить новую динамику для продвижения собственных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, какие темы министры иностранных дел стран "нормандской четверки" обсудят на встрече 12 сентября.

Министр заявил, что во время встречи планирует представить повестку дня для дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, чтобы выполнить ключевые положения Минских соглашений до конца 2015 года в части отведения войск, создания условий для проведения выборов с участием международных наблюдателей.

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Как отметил Климкин, конечной целью должно быть "установление украинского правового поля на Донбассе и возвращение к нормальной жизни".

"Я буду занимать очень активную, очень жесткую позицию по этим ключевым элементам", - сказал Климкин.

«Минск» мы должны выполнить. Мы не должны впадать в какие-то абстрактные дискуссии, когда ни Россия, ни поддерживаемые ею Донецк и Луганск не выполняют ничего, начиная с безопасности. Сейчас они специально создают вид, что трек безопасности продвигается лучше, и на основе этого они хотят получить новую динамику в продвижении своих интересов в политической сфере. Так никогда не будет", - подчеркнул Климкин.

Вместе с тем выступил против того, чтобы говорить о других форматах урегулирования ситуации на Донбассе.