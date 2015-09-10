Порошенко вручил орден Свободы экс-президенту Европейской Комиссии Баррозу
Президент Украины Петр Порошенко вручил орден Свободы Президенту Европейской Комиссии (2004-2014 гг.) Жозе Мануэлю Баррозу за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины.
Как сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины, Порошенко отметил выдающуюся личную роль, которую сыграл Баррозу в обеспечении единства Европейского Союза и солидарности с Украиной, в создании проукраинской международной коалиции.
Президент подчеркнул, что это позволило сохранить нашу страну перед лицом российской агрессии. «Мы боремся не только за нашу независимость, мы боремся за свободу и демократию как базовые европейские ценности», - подчеркнул президент.
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Баррозу в свою очередь отметил: «Европа хочет помочь Украине». Он высоко оценил достижения Порошенко на посту президента страны за прошедший год, отметив сложность задач, стоявших и стоящих с новыми вызовами и угрозами.
Баррозу прибыл в Киев для участия в 12-й Ежегодной встрече «Ялтинской Европейской Стратегии».
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Справка УНИАН. Орден Свободы установлен Указом Президента 20 мая 2008 для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. Орденом Свободы могут быть награждены граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.