В "БПП" предлагают почти вдвое сократить количество комитетов Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что сегодня во время встречи представителей фракции коалиции с руководством парламента им предложено "пересмотреть коалицией перечень комитетов и радикально их уменьшить".

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"Это не нормально, когда один комитет рассматривает 180 законопроектов, а другой за этот период рассматривает 19. Очевидно, что это искусственный комитет", - подчеркнул Луценко.

Луценко подчеркнул, что с его точки зрения "надо уменьшить где-то до 10-12 комитетов, объединить их с тем, чтобы никто не ждал одного или двух депутатов для кворума”.

По его словам, в комитете должны работать 30-40 депутатов и должны быть подкомитеты, которые будут заниматься определенными направлениями.

Луценко добавил, что все фракции коалиции с этим предложением "в принципе согласились".

При этом, для примера, Луценко сказал о необходимости объединения, в частности, комитета по вопросам здравоохранения, который рассмотрел "за этот период аж 19 законопроектов" и комитет по вопросам ветеранов и инвалидов, который "за этот период рассмотрел на порядок больше законопроектов".

Как свидетельствуют данные Официального портала Верховной Рады Украины, в парламенте насчитывается 27 профильных комитетов.