В "БПП" предлагают почти вдвое сократить количество комитетов Рады
Лидер фракции партии "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко предлагает почти вдвое сократить количество комитетов Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.
Он отметил, что сегодня во время встречи представителей фракции коалиции с руководством парламента им предложено "пересмотреть коалицией перечень комитетов и радикально их уменьшить".
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"Это не нормально, когда один комитет рассматривает 180 законопроектов, а другой за этот период рассматривает 19. Очевидно, что это искусственный комитет", - подчеркнул Луценко.
Луценко подчеркнул, что с его точки зрения "надо уменьшить где-то до 10-12 комитетов, объединить их с тем, чтобы никто не ждал одного или двух депутатов для кворума”.
По его словам, в комитете должны работать 30-40 депутатов и должны быть подкомитеты, которые будут заниматься определенными направлениями.
Луценко добавил, что все фракции коалиции с этим предложением "в принципе согласились".
При этом, для примера, Луценко сказал о необходимости объединения, в частности, комитета по вопросам здравоохранения, который рассмотрел "за этот период аж 19 законопроектов" и комитет по вопросам ветеранов и инвалидов, который "за этот период рассмотрел на порядок больше законопроектов".
Как свидетельствуют данные Официального портала Верховной Рады Украины, в парламенте насчитывается 27 профильных комитетов.