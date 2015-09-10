На следующей неделе депутаты могут рассмотреть вопрос об отставке руководителя Аппарата ВР - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в Аппарате ВР.

По его словам, это уже не первое заявление Валентина Зайчука об увольнении с должности руководителя Аппарата Верховной Рады Украины, но предыдущим «не давался ход».

Собеседник УНИАН не исключил, что председатель Верховной Рады Украины может уже в ближайшие дни внести на рассмотрение ВР проект постановления об увольнении Зайчука.

Пока такой проект постановления не зарегистрирован в ВР.

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Как известно, согласно статье 8 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» руководитель Аппарата Верховной Рады Украины назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой. Кандидатуру на должность руководителя Аппарата Верховной Рады Украины определяет и предлагает Верховной Раде председатель Верховной Рады Украины. Согласно закону, руководитель Аппарата Верховной Рады Украины может быть досрочно освобожден от должности Верховной Радой по его личному заявлению или по мотивированному предложению председателя Верховной Рады Украины или не менее одной трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

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Постановление Верховной Рады о назначении на должность или освобождении от должности руководителя Аппарата Верховной Рады Украины принимается открытым поименным голосованием.

Справка УНИАН. Валентин Зайчук родился 27 августа 1949 года. С 2002 года является руководителем Аппарата Верховной Рады Украины.