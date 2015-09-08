Порошенко: Другие варианты коалиции не рассматриваются даже теоретически

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время расширенного заседания Кабинета министров.

«Попытка одного из участников коалиции развалить ее изнутри потерпела фиаско... Другие варианты коалиции, чем тот, который существует, не рассматриваются даже теоретически», - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко выступает на расширенном заседании правительства (прямая трансляция)

Как сообщал УНИАН, 1 сентября после принятия в первом чтении изменений в Конституцию о децентрализации лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о выходе его политической силы из коалиции и переходе в оппозицию.