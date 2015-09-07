"Вы доказали, что умеете побеждать": Яценюк поздравил разведчиков с профессиональным праздником

Об этом говорится в поздравлении премьера сотрудникам и ветеранам военной разведки Украины по случаю профессионального праздника, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Читайте такжеЗа сутки боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО, утром огневая активность прекратилась - штаб

«С началом российской агрессии разведчики одними из первых стали на защиту Украины, солдаты и офицеры военной разведки проявили мужество и героизм на всех участках фронта и во вражеском тылу. Целые разведывательные подразделения стали легендарными, их командиры и бойцы отмечены высокими государственными орденами и медалями. Вы доказали, что умеете побеждать», - отметил Яценюк в поздравлении.

Премьер пожелал сотрудникам военной разведки Украины прочности, бдительности, выдержки и Божьей помощи.

«Вечная память разведчикам, которые положили свою жизнь в боях за нашу Независимость. Герои не умирают!», - подчеркнул премьер.