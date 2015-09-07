Сытник призвал ГПУ и Раду как можно скорее назначить антикоррупционного прокурора
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник призывает Генеральную прокуратуру и Верховную Раду поторопиться с представлением кандидатур на должность антикоррупционного прокурора.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал сегодня на брифинге по поводу начала проведения тренингов для первых детективов бюро.
"Мы видим, что сейчас после того, как мы вплотную подошли к началу работы, к сожалению, происходят не вполне понятные для меня процессы в части назначения антикоррупционного прокурора. Поэтому, я еще раз подчеркиваю и надеюсь, что и Генеральная прокуратура Украины и Верховная Рада Украины, они сделают все для того, чтобы как можно скорее дать нам антикоррупционного прокурора, и мы получили возможность проводить эти расследования", - подчеркнул Сытник.
Читайте такжеВ Антикоррупционном бюро допускают, что взяточникам разрешат откупаться от тюрьмы
Директор НАБ отметил, что все, что зависело в этом вопросе от бюро, было сделано.
"Как было указано еще в апреле 2015 года, мы сделаем все, чтобы в октябре подойти к началу расследования, так мы от этих слов не отступаем, и как я уже отметил, это последний этап нашей дорожной карты, после чего начнутся первые расследования", - отметил Сытник.