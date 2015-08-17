На следующей неделе Антикоррупционное бюро получит детективов – Каленюк
В конце следующей недели конкурсная комиссия планирует объявить окончательный список детективов для Национального антикоррупционного бюро.
Об этом рассказала член конкурсной комиссии, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, сообщает Радио Свобода.
По ее словам, в сентябре должно начаться обучение детективов «Я думала, что будет хуже. Выбирать есть из кого, есть много представителей из регионов, предварительно нам приглянулись и представители частного сектора, и из государственного. Есть и действующие работники правоохранительных органов, они наиболее сильны, но мы к ним очень придирчивы», – рассказала Каленюк.
Она добавила, что в Национальное антикоррупционное бюро попадет какой-то процент из бывших правоохранителей, ведь они имеют необходимый опыт для расследования дел.
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Как известно, в июле стартовал отбор кандидатов на должность детективов, в конкурсе приняли участие более 2000 кандидатов.
Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что полноценную работу вновь созданное Национальное антикоррупционное бюро начнет уже с 1 октября.
2 сентября в Украину приезжает мониторинговая миссия, которая будет проверять состояние создания антикоррупционного бюро и выполнение тех мероприятий, которые предусмотрены в программе введения безвизового режима с ЕС.
14 октября 2014 года Верховная Рада приняла закон о создании Национального антикоррупционного бюро. Бюро является государственным правоохранительным органом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных правонарушений, а также предупреждение совершения новых. Задачей бюро является противодействие уголовным коррупционным правонарушениям, которые совершены высшими должностными лицами и представляют угрозу национальной безопасности.