На следующей неделе Антикоррупционное бюро получит детективов – Каленюк

Об этом рассказала член конкурсной комиссии, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, в сентябре должно начаться обучение детективов «Я думала, что будет хуже. Выбирать есть из кого, есть много представителей из регионов, предварительно нам приглянулись и представители частного сектора, и из государственного. Есть и действующие работники правоохранительных органов, они наиболее сильны, но мы к ним очень придирчивы», – рассказала Каленюк.

Она добавила, что в Национальное антикоррупционное бюро попадет какой-то процент из бывших правоохранителей, ведь они имеют необходимый опыт для расследования дел.

Читайте такжеПорошенко запретил сотрудникам Антикоррупционного бюро быть членами партий

Как известно, в июле стартовал отбор кандидатов на должность детективов, в конкурсе приняли участие более 2000 кандидатов.

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что полноценную работу вновь созданное Национальное антикоррупционное бюро начнет уже с 1 октября.

2 сентября в Украину приезжает мониторинговая миссия, которая будет проверять состояние создания антикоррупционного бюро и выполнение тех мероприятий, которые предусмотрены в программе введения безвизового режима с ЕС.

14 октября 2014 года Верховная Рада приняла закон о создании Национального антикоррупционного бюро. Бюро является государственным правоохранительным органом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных правонарушений, а также предупреждение совершения новых. Задачей бюро является противодействие уголовным коррупционным правонарушениям, которые совершены высшими должностными лицами и представляют угрозу национальной безопасности.