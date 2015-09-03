С 4 сентября детективы антикоррупционного бюро будут проходить проверку на полиграфе

Как сообщили УНИАН в НАБУ, соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали сегодня директор НАБУ Артем Сытник и генеральный директор Украинского бюро психофизических исследований и безопасности Игорь Усиков.

Сытник отметил, что детективы дали согласие на проверку. В свою очередь Усиков сообщил, что 6 детективов в день будут проходить собеседования с использованием полиграфа.

Читайте такжеВ Антикоррупционном бюро допускают, что взяточникам разрешат откупаться от тюрьмы

«Результаты собеседования будут носить рекомендательный характер, ведь законодательно они не являются основанием для увольнения лица или отказа в принятии на работу. Однако для всех детективов будет испытательный срок. После его окончания будет приниматься решение, в том числе будут учтены рекомендации этих собеседований», – сообщил Сытник.

Как сообщал УНИАН, 25 августа завершился конкурс по отбору детективов в Национальное антикоррупционное бюро. Было отобрано первых 70 детективов. В сентябре их ждет первичный тренинг, а в октябре они начнут работу.