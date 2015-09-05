МИДы Евросоюза подтвердили поддержку полному выполнению Минских договоренностей

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Люксембурге после завершения неформальной встречи министров сообщила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Читайте такжеПорошенко в годовщину Минских договоренностей: альтернативы им не существует «Мы не должны забывать, что наши восточные соседи находятся в очень сложном положении, когда речь идет об их отношениях с Россией, прежде всего это касается Украины. Мы подтвердили нашу твердую приверженность поддерживать полное выполнение Минских договоренностей», - подчеркнула она.

Могерини напомнила, что вклад ЕС в этот процесс заключается в проведении трехсторонних переговоров, в частности, в сфере энергетики, газа, относительно выполнения Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Также, по словам высокого представителя, министры обсудили отношения с другими восточными партнерами, в частности, с Беларусью, Грузией, Молдовой, Азербайджаном и Арменией. «После Рижского саммита мы должны усилить нашу работу и отношения с партнерами на Востоке. События на наших юго-восточных границах, кризис беженцев и другие конфликты не должны заставить нас забыть о том, что наши восточные партнеры нуждаются в поддержке, и мы будем продолжать тесно работать с ними», - подчеркнула Федерика Могерини.